Huawei и Ericsson заключили соглашение о взаимном лицензировании патентов

Китайская компания Huawei и шведская телекоммуникационная компания Ericsson подписали долгосрочное соглашение о взаимном лицензировании патентов, необходимых для широкого спектра стандартов, в том числе мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в пресс-релизе китайской компании.

Договоренности охватывают продажи сетевых инфраструктурных решений и потребительских устройств, а также предоставляют сторонам доступ к патентованным, стандартизированным технологиям друг друга во всем мире, отмечается в сообщении.

"Мы рады заключить долгосрочное глобальное соглашение о перекрестном лицензировании с Ericsson", - отметил глава отдела интеллектуальной собственности Huawei Алан Фань. "Компании признают ценность интеллектуальной собственности друг друга, и это соглашение создает более прочную патентную среду", - добавил он.