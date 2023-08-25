Выявлены фундаментальные ограничения для существования жизни

Ученые Лондонского университета Королевы Марии показали, что существует диапазон значений фундаментальных физических констант, при которых вязкость воды способна обеспечивать протекание важных процессов, необходимых для существования жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Ранее исследователи выяснили, что вязкость жидкостей определяется фундаментальными физическими константами, например, зарядом и массой электрона, а также постоянной Дирака. Эти величины являются универсальными и остаются неизменными с течением времени, влияя на то, как образуются молекулярные структуры и как молекулы взаимодействуют между собой.

Любое изменение фундаментальных констант в меньшую или большую сторону серьезно повлияет на то, как течет жидкость, и может негативно отразиться на функционировании живых клеток или даже на состоянии крови в сосудах. Оказалось, что диапазон значений для обеспечения существования жизни гораздо уже, чем диапазон, допускающий термоядерные реакции в недрах звезд, которые производят тяжелые элементы. Во Вселенной с другими значениями констант могут появиться звезды, но появление наблюдателей будет невозможным.