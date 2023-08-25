Китайские ученые испытывают самую мощную в мире электромагнитную пушку
Китайские ученые тестируют самую мощную в мире электромагнитную пушку. Как сообщает издание South China Morning Post, установка способна разогнать снаряд весом 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 50 миллисекунд.
Профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь подчеркнул, что подобные пушки могут совершить революцию в военном деле. Они позволят наносить быстрые, точные и разрушительные удары по вражеским объектам.
Электромагнитное оружие использует для придания начальной скорости снаряду магнитное поле — оно является альтернативой взрывчатым веществам в огнестрельном оружии. Такое орудие требует большого количества энергии, однако обладает большой разрушительной силой. Перспективные модели планируют устанавливать на кораблях.
Напомним, что ранее российские разработчики смогли увеличить дальность применения многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» до 14,5 км. Благодаря этому российские вертолеты смогут поражать цели, не входя в зону соприкосновения с противником.