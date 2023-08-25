Китайские ученые испытывают самую мощную в мире электромагнитную пушку

Китайские ученые тестируют самую мощную в мире электромагнитную пушку. Как сообщает издание South China Morning Post, установка способна разогнать снаряд весом 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 50 миллисекунд.

Профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь подчеркнул, что подобные пушки могут совершить революцию в военном деле. Они позволят наносить быстрые, точные и разрушительные удары по вражеским объектам.

Naval University of Engineering

Электромагнитное оружие использует для придания начальной скорости снаряду магнитное поле — оно является альтернативой взрывчатым веществам в огнестрельном оружии. Такое орудие требует большого количества энергии, однако обладает большой разрушительной силой. Перспективные модели планируют устанавливать на кораблях.