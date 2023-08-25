«Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет космонавта на «Союзе»

«Роскосмос» и NASA согласовали дополнительный полет американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле «Союз МС». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

© Иван Тимошенко/Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

По информации агентства, полет пройдет в рамках соглашения между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах.

«Один из американцев остался фактически на два срока (на МКС - ИФ). И для того, чтобы компенсировать время пребывания на станции, добавили один полет», — отметил Крикалев.

Он назвал обмен полетами «хорошей историей», которая добавляет надежности общей программе.

До этого портал SpaceNews писал, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с «Роскосмосом» после 2028 года.

Руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано заявлял, что США, Канад, Япония и Европа намерены работать на МКС до 2030 года.