Новые процессоры для портативных консолей: что мы знаем о Snapdragon G2
На игровой конференции gamescom 2023 компания Qualcomm анонсировала новую линейку чипов для портативного гейминга. Портал trustedreviews.com рассказал все, что мы знаем о средней модели линейки — Snapdragon G2.
Что такое Snapdragon G2
Snapdragon G2 — один из трех чипов производства Qualcomm, который ориентирован преимущественно на портативный гейминг. Он относится к категории т.н. system-on-chip: чипам, которые совмещают все необходимые для компьютера компоненты (CPU, GPU и другие) на одном кристалле. Если говорить конкретно о новой линейке Snapdragon G, то эти чипы должны послужить ядром для портативных игровых консолей. Модель G2 разработана с прицелом на максимальный фреймрейт в мобильных играх и хорошую оптимизацию облачного гейминга.
Насколько мощным будет Snapdragon G2
Snapdragon G2 Gen 1 получит 8-ядерный процессор Kryo и GPU Adreno A21. Qualcomm утверждает, что производительности хватит для поддержки игр в разрешении FHD+ при супер-плавной частоте кадров в 144 fps.
Что насчет автономности
Qualcomm не раскрывает подробностей насчет времени автономной работы: здесь слишком многое зависит от конкретного устройства, в котором стоит чип. Тем не менее, производитель обещает сочетание «стабильной графики» и «длительной автономной работы». Кроме того, Qualcomm отдельно отмечает, что Snapdragon G2 разработан для игровых устройств без вентиляторов — их отсутствие дополнительно снижает нагрузку на аккумулятор.
Какие стандарты подключения поддерживает Snapdragon G2
Snapdragon G2 поддерживает Wi-Fi 6E, 5G mmWave и Bluetooth 5.0.
Когда появятся устройства на базе нового чипа
Qualcomm заявляет, что эскизный проект новой линейки чипов уже доступен избранным производителям, но не говорит, когда именно могут выйти первые консоли на базе G2.