Новые процессоры для портативных консолей: что мы знаем о Snapdragon G2

На игровой конференции gamescom 2023 компания Qualcomm анонсировала новую линейку чипов для портативного гейминга. Портал trustedreviews.com рассказал все, что мы знаем о средней модели линейки — Snapdragon G2.

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Что такое Snapdragon G2

Snapdragon G2 — один из трех чипов производства Qualcomm, который ориентирован преимущественно на портативный гейминг. Он относится к категории т.н. system-on-chip: чипам, которые совмещают все необходимые для компьютера компоненты (CPU, GPU и другие) на одном кристалле. Если говорить конкретно о новой линейке Snapdragon G, то эти чипы должны послужить ядром для портативных игровых консолей. Модель G2 разработана с прицелом на максимальный фреймрейт в мобильных играх и хорошую оптимизацию облачного гейминга.

Насколько мощным будет Snapdragon G2

Snapdragon G2 Gen 1 получит 8-ядерный процессор Kryo и GPU Adreno A21. Qualcomm утверждает, что производительности хватит для поддержки игр в разрешении FHD+ при супер-плавной частоте кадров в 144 fps.

Что насчет автономности

Qualcomm не раскрывает подробностей насчет времени автономной работы: здесь слишком многое зависит от конкретного устройства, в котором стоит чип. Тем не менее, производитель обещает сочетание «стабильной графики» и «длительной автономной работы». Кроме того, Qualcomm отдельно отмечает, что Snapdragon G2 разработан для игровых устройств без вентиляторов — их отсутствие дополнительно снижает нагрузку на аккумулятор.

Какие стандарты подключения поддерживает Snapdragon G2

Snapdragon G2 поддерживает Wi-Fi 6E, 5G mmWave и Bluetooth 5.0.

Когда появятся устройства на базе нового чипа