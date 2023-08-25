Хакеры получили доступ к данным об оборонной системе Польши

По информации издания, атаку совершила группа CyberTriad. В публикации утверждается, что данная группа якобы связана с РФ или с КНР. Хакерам удалось похитить конфиденциальную информацию о польской оборонной системе и зашифровать информацию в компьютерах образовательного учреждения.

Взлом произошел еще в июле, однако известно об этом стало только сейчас, когда в интернете стали появляться внутренние документы академии. Среди прочего в них идет речь о структуре танковой бригады и схеме проведения учений с использованием системы поддержки командования под кодовым названием «Жасмин». Также в Сети оказалось точное описание учений военных с указанием 26 фамилий польских офицеров в звании от лейтенанта до майора.