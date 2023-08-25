Журналисты рассекретили название нового цвета iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro и Pro Max получат новый для смартфонов Apple цвет – Titan Grey. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

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По данным 9To5Mac, новый цвет придет на замену золотого варианта. Ввод в гамму Titan Grey продиктован решением Apple заменить материал корпуса смартфонов c нержавеющей стали на титан.

В 9To5Mac не уверены, что на момент релиза новый цвет будет называться именно Titan Grey. Однако, по данным издания, именно такое рабочее названия в Apple используется прямо сейчас.

Журналисты считают, что кроме нового серого цвета Apple в 2023 году представит еще обновленный темно-синий. Он придет на замену вариант Deep Purple, который дебютировал вместе с iPhone 14 Pro в прошлом году.