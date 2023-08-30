Что такое GetContact: плюсы и опасность приложения
GetContact — весьма популярное мобильное приложение, которое быстро поднялось в топы после релиза в 2017-м. Миллионы пользователей Play Store загрузили его на свои телефоны, тогда как сами создатели сервиса оценивают аудиторию в сотни миллионов человек. Но не торопитесь скачивать его — есть подозрения, что оно не совсем безопасно.
Что такое GetContact
GetContact — мобильное приложение, которое используется в качестве определителя номера. Сами разработчики позиционируют безопасность как основную функцию программы: она предупреждает пользователей о нежелательных звонках от мошенников, рекламном спаме и других вызовах.
GetContact добивается этого эффекта благодаря т.н. «тегам». Когда пользователь приложения получает нежелательный звонок, он может отметить номер тем или иным тегом: например, подписать его «служба безопасности банка» или «спам». Информация об этом номере попадет в единую базу данных, где ей смогут воспользоваться другие пользователи. Если им позвонят с того же номера, то они увидят, что абонент отмечен в базе как мошенник — и смогут сразу сбросить вызов.
Однако этой функцией пользуются не только для обнаружения спамеров. Многие пользователи устанавливают GetContact просто для того, чтобы посмотреть, как они записаны в телефонных книгах других пользователей: несколько лет назад это было предметом многих шуток в социальных сетях.
Чем опасен GetContact
Несмотря на (формально) полезную функцию, разработчики приложения оказались в центре нескольких крупных скандалов. GetContact пользуется большой популярностью в России и ближнем зарубежье, однако на территории Азербайджана и Казахстана приложение заблокировали из-за нарушения норм по защите персональной информации. Роскомнадзор также заявлял о проверке приложения по той же самой причине.
Дело в том, что, если пользователь предоставляет GetContact доступ к телефонной книге, номера всех записанных абонентов автоматически попадают на серверы приложения. И да, названия контактов также становятся тегами. Иными словами, пользователи, сами того не ведая, могут выдать огромный массив персональных данных о своих контактах без их прямого согласия. ФИО, места работы и должности, адреса проживания, родственные и деловые связи между людьми — все это может утечь на серверы GetContact.
При самом оптимистичном раскладе, ваше имя и фамилия, скорее всего, выложены в открытый доступ для всех пользователей приложения. При пессимистичном раскладе ваше ФИО и подробности из контактной книги могут беспрепятственно попасть в руки злоумышленников в случае взлома серверов GetContact. Помимо этого, никто не гарантирует, что персональная информация не используется третьими лицами в корыстных целях: например, для таргетированной рекламы.