Что такое GetContact: плюсы и опасность приложения

GetContact — весьма популярное мобильное приложение, которое быстро поднялось в топы после релиза в 2017-м. Миллионы пользователей Play Store загрузили его на свои телефоны, тогда как сами создатели сервиса оценивают аудиторию в сотни миллионов человек. Но не торопитесь скачивать его — есть подозрения, что оно не совсем безопасно.

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Что такое GetContact

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GetContact — мобильное приложение, которое используется в качестве определителя номера. Сами разработчики позиционируют безопасность как основную функцию программы: она предупреждает пользователей о нежелательных звонках от мошенников, рекламном спаме и других вызовах.

GetContact добивается этого эффекта благодаря т.н. «тегам». Когда пользователь приложения получает нежелательный звонок, он может отметить номер тем или иным тегом: например, подписать его «служба безопасности банка» или «спам». Информация об этом номере попадет в единую базу данных, где ей смогут воспользоваться другие пользователи. Если им позвонят с того же номера, то они увидят, что абонент отмечен в базе как мошенник — и смогут сразу сбросить вызов.

Однако этой функцией пользуются не только для обнаружения спамеров. Многие пользователи устанавливают GetContact просто для того, чтобы посмотреть, как они записаны в телефонных книгах других пользователей: несколько лет назад это было предметом многих шуток в социальных сетях.

Чем опасен GetContact

Несмотря на (формально) полезную функцию, разработчики приложения оказались в центре нескольких крупных скандалов. GetContact пользуется большой популярностью в России и ближнем зарубежье, однако на территории Азербайджана и Казахстана приложение заблокировали из-за нарушения норм по защите персональной информации. Роскомнадзор также заявлял о проверке приложения по той же самой причине.

Дело в том, что, если пользователь предоставляет GetContact доступ к телефонной книге, номера всех записанных абонентов автоматически попадают на серверы приложения. И да, названия контактов также становятся тегами. Иными словами, пользователи, сами того не ведая, могут выдать огромный массив персональных данных о своих контактах без их прямого согласия. ФИО, места работы и должности, адреса проживания, родственные и деловые связи между людьми — все это может утечь на серверы GetContact.