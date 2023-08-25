Представлен мини-ПК с 96 ГБ оперативной памяти

Компания SimplyNUC поразила технологический мир, представив мини-ПК Onyx с астрономическим объёмом оперативной памяти в 96 ГБ.

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Это первый в своём классе неттоп, который работает на флагманском процессоре Intel Core i9-13900H с 14 ядрами и 20 потоками, способным разгоняться до 5,4 ГГц.

Система не только обладает внушительным объемом ОЗУ, но и предлагает широкий спектр возможностей для хранения данных. Дисковое пространство включает в себя один SSD-накопитель и дополнительный 2,5-дюймовый жёсткий диск с суммарным объемом до 16 ТБ.

Но это ещё не всё. Onyx также оборудован множеством портов, включая пару HDMI 2.1 и пару USB Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с. Компьютер не имеет встроенного блока питания, но поддерживает стандартный 19-вольтовый адаптер.