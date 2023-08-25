Российские ученые смогли ускорить обучение ИИ в 20 раз

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research открыли новый алгоритм для обучения ИИ.

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Новый метод, названный SAC-RND, обучает роботов в 20 раз быстрее и на 10% качественнее всех существующих аналогов. Такие результаты показало тестирование метода на робототехнических симуляторах.

Новый алгоритм может повысить безопасность беспилотных автомобилей, упростить логистические цепочки, ускорить доставку и работу складов, оптимизировать процессы горения на энергетических объектах и сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду, а также приблизить мировую науку к созданию универсального робота, способного в одиночку выполнять любые задачи.

Результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на 40-й Международной конференции по машинному обучению (ICML) наряду с последними достижениями Google DeepMind, Amazon, Sony и других технологических гигантов.

Ранее считалось, что использование случайных нейросетей (алгоритмов для последовательного и автоматического принятия решений, RND) не подходит для офлайн-обучения роботов с подкреплением. В Tinkoff Research опровергли результаты ранее проведенных экспериментов и смогли оптимизировать метод, сделав его самым эффективным из всех существующих аналогов.