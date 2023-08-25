Российские ученые смогли ускорить обучение ИИ в 20 раз

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research открыли новый алгоритм для обучения ИИ.
Новый метод, названный SAC-RND, обучает роботов в 20 раз быстрее и на 10% качественнее всех существующих аналогов. Такие результаты показало тестирование метода на робототехнических симуляторах.
Новый алгоритм может повысить безопасность беспилотных автомобилей, упростить логистические цепочки, ускорить доставку и работу складов, оптимизировать процессы горения на энергетических объектах и сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду, а также приблизить мировую науку к созданию универсального робота, способного в одиночку выполнять любые задачи.
Результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на 40-й Международной конференции по машинному обучению (ICML) наряду с последними достижениями Google DeepMind, Amazon, Sony и других технологических гигантов.
Ранее считалось, что использование случайных нейросетей (алгоритмов для последовательного и автоматического принятия решений, RND) не подходит для офлайн-обучения роботов с подкреплением. В Tinkoff Research опровергли результаты ранее проведенных экспериментов и смогли оптимизировать метод, сделав его самым эффективным из всех существующих аналогов.
Ученые из Tinkoff Research исследуют наиболее перспективные области ИИ: обработку естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV), обучение с подкреплением (RL) и рекомендательные системы (RecSys). Научные работы Tinkoff Research цитируются учеными из университетов Беркли и Стэнфорда, а также исследовательского проекта Google по изучению искусственного интеллекта Google DeepMind.