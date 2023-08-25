Опубликованы фото и интерфейс флагманского смартфона Xiaomi 13T

В ожидании официального анонса смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro Сеть уже заполнена информацией о новинках.

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Так, например, накануне появился 18-минутный видеоролик, в котором подробно рассматривается Xiaomi 13T. Смартфон оснащён OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FullHD+ и максимальной яркостью 2600 кд/кв.м.

Особенностью новинки является возможность выбора кадровой частоты: либо 60 Гц, либо 144 Гц — промежуточных вариантов нет.

Внутренние характеристики также впечатляют. Тестовый вариант имел 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. ОЗУ можно увеличить дополнительно за счёт виртуального раздела размером 7 ГБ.

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Смартфон работает на Android 13 с интерфейсом MIUI 14 и базируется на процессоре Dimensity 8200 Ultra от MediaTek.

Касательно камер, фронтальная имеет разрешение 20 Мп, а основная — 50-мегапиксельный датчик Sony IMX707.