Опубликованы фото и интерфейс флагманского смартфона Xiaomi 13T

Фото и интерфейс флагманского смартфона Xiaomi 13T опубликовали накануне анонса
В ожидании официального анонса смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro Сеть уже заполнена информацией о новинках.
Так, например, накануне появился 18-минутный видеоролик, в котором подробно рассматривается Xiaomi 13T. Смартфон оснащён OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма, разрешением FullHD+ и максимальной яркостью 2600 кд/кв.м.
Особенностью новинки является возможность выбора кадровой частоты: либо 60 Гц, либо 144 Гц — промежуточных вариантов нет.
Внутренние характеристики также впечатляют. Тестовый вариант имел 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. ОЗУ можно увеличить дополнительно за счёт виртуального раздела размером 7 ГБ.
Смартфон работает на Android 13 с интерфейсом MIUI 14 и базируется на процессоре Dimensity 8200 Ultra от MediaTek.
Касательно камер, фронтальная имеет разрешение 20 Мп, а основная — 50-мегапиксельный датчик Sony IMX707.
Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.