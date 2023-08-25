Роскосмос рассмотрит возможность отправки миссии на Южный полюс естественного спутника Земли. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

Там уточнили, что в пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов встретился с разработчиками автоматической станции "Луна-25" в НПО им. С. А. Лавочкина.

"Глава Роскосмоса обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии "Луна-25", а также дальнейшие перспективы российской лунной программы", - отметили в госкорпорации.

В частности гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что незавершенная миссия не ставит "на стоп" освоение Луны. Он призвал сделать выводы и продолжить работу.