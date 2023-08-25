«Вечным ледникам» Индонезии предрекли скорое исчезновение

Тропические ледники Индонезии, также известные как «вечные ледники», могут растаять уже к 2026 году, заявили эксперты. Ускорившееся разрушение льда связано с климатическим движением Эль-Ниньо, которое удлиняет сезон засухи.

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Ученые проанализировали состояние двух тропических ледников: Пирамиды Карстенса, она же Пунчак-Джая (высота 4884 м) и Восточного фирна Северной стены (высота 4700 м). Возраст этих образований оценивается в 12 тысяч лет, это одни из немногих существующих тропических ледников.

Исследования показали, что если в 2010 году толщина льда составляла 32 метра, то в 2021 – всего восемь. Общая ширина сократилась с 2,4 км в 2000 году до 230 метров в 2022-м.

Затянувшийся сухой сезон 2023 года еще больше усугубит ситуацию. По прогнозам, он продлится до октября и может стать самым суровым за последние годы. Дефицит осадков не позволит ледникам компенсировать утраченную массу и приведет к их дальнейшему сокращению.

Ученые подчеркнули, что исчезновение ледников практически невозможно остановить. Процесс их таяния может нарушить экосистему в регионе и повлиять на повышение уровня моря, сообщает The Guardian.