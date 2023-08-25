Samsung исправила недоразумение с памятью на смартфонах с Android 14

Samsung в Android 14 устранила недоразумение с распределением места в памяти смартфонов Galaxy S23. Первоначально возникли опасения, что «системные файлы» занимают значительную часть памяти устройства - 60 ГБ.

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Однако проблема оказалась связана с различием между гигабайтами и гибибайтами в измерении объема памяти. Если гигабайты часто используются для обозначения объема памяти, то гибибайты дают более точное представление. Смартфон с 512 ГБ памяти соответствует примерно 476 ГиБ фактической памяти.