Половина российских студентов использует нейросеть в учебе

Половина российских студентов прибегает в учебном процессе к помощи нейросетей, говорится в исследовании образовательной онлайн-платформы Skillfactory, пишет Forbes. Наибольшей популярностью пользуется ChatGPT, который помогает писать или редактировать рефераты и сочинения. Большинство респондентов намерены пользоваться искусственным интеллектом и в своей дальнейшей работе.

Как отмечается, в опросе участвовали 1272 студента российских вузов в городах-миллионниках. Он показал, что о нейросетях знает 65% опрошенных. Знают, но еще не разобрались в их работе 31% респондентов, а 28% — пользовались ими только один-два раза.

Помимо ChatGPT, учащиеся вузов также используют сервисы генерации изображений Midjourney и его российский аналог — Kandinsky. К искусственному интеллекту прибегают и для написания программного кода, перевода иностранных текстов, создания иллюстрации к своим работам, обработке фото и изображения. В качестве шпаргалки на зачетах и экзаменах им пользуется лишь 12% опрошенных.

Отмечается, что работать с нейросетью молодежь учится на материалах в Сети, методом тыка или на подсказках знакомых. Основная часть опрошенных считает, что это очень помогают в учебном процессе и хотели бы, что в вузах обучали тому, как ими пользоваться.