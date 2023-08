Исследователи научили клетки слушать музыку

Ученые запрограммировали клетки-носители инсулиновых гранул реагировать на низкие частоты. Например, бас композиции We will rock you группы Queen механически действует на клетку, чтобы та в течение нескольких минут выделяла инсулин. Изобретение сможет помочь людям с диабетом производить и получать инсулин непосредственно в организме. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.