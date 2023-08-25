В WhatsApp появилась функция отправки HD-видео

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выпустила для iOS и Android новую версию мессенджера WhatsApp, которая позволяет отправлять видео высокого разрешения (HD). Об этом сообщает издание 9To5Mac.

До обновления все отправляемые в WhatsApp видео автоматически сжимались до разрешения 480р, что, как отмечает 9To5Mac, по сегодняшним меркам является очень низким показателем. Хотя сжатие и позволяет уменьшить размер файла, качестве видео о этого сильно страдает.

С выходом же новой версии при отправке видео можно выбрать режим сжатия между вариантами «Стандартное качество» (480р) и HD Quality (720р). При этом интерфейс WhatsApp покажет, до какого размера уменьшится файл после того или иного варианта обработки.

9To5Mac пишет, что разрешение 720р все еще намного ниже актуальных 1080р и 4К. Поэтому, если пользователь хочет поделиться таким видео без потери качества, ему придется отправить выбранные клип в качестве файла.