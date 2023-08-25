Parallels Desktop получила апдейт перед выходом новой версии macOS

Parallels Desktop 19, последняя версия программы для виртуализации на Mac, была представлена в преддверии предстоящего выхода крупной версии macOS. Несмотря на то, что обновление не является «революционным», оно вносит ряд важных усовершенствований для пользователей, желающих работать с Windows или Linux на своих компьютерах и ноутбуках Apple.

© Ferra.ru

Особо следует отметить возможность использования Touch ID для входа в виртуальную машину Windows, при этом пароль Windows будет надежно храниться в «связке ключей» на Mac. Однако эта функция предназначена только для входа в виртуальную машину и не обеспечивает полной интеграции Touch ID с Windows.

Среди других улучшений - подготовка к совместимости с macOS Sonoma и исправления, повышающие производительность виртуальных машин macOS на собственном процессоре Apple.