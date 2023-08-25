Бумажные трубочки для напитков оказались вредными для экологии и человека

Ученые выяснили, что бумажные трубочки для напитков вредны для экологии из-за содержащихся в них токсических веществ. Как сообщает Daily Mail, ранее ими заменили пластиковые трубочки — тоже из-за вреда для окружающей среде.

© Unsplash

В ходе анализа исследователи из Университета Антверпена проверили 39 марок соломинок на наличие синтетических химикатов, известных как поли- и перфторалкильные вещества (PFAS). Результаты показали, что вредные вещества содержатся в 69% брендов, а чаще всего они встречались в трубочках из бумаги и бамбука.

Сами химикаты используются для изготовления различных повседневных товаров, однако они потенциально опасны и для природы, и для людей. Вещества разлагаются крайне медленно и могут накапливаться в окружающей среде. У людей PFAS вызывают проблемы со здоровьем, в том числе снижение веса новорожденных, заболевания щитовидной железы, повреждения печени, рак почек и другие онкологические патологии.