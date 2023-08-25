Бумажные трубочки для напитков оказались вредными для экологии и человека
Ученые выяснили, что бумажные трубочки для напитков вредны для экологии из-за содержащихся в них токсических веществ. Как сообщает Daily Mail, ранее ими заменили пластиковые трубочки — тоже из-за вреда для окружающей среде.
В ходе анализа исследователи из Университета Антверпена проверили 39 марок соломинок на наличие синтетических химикатов, известных как поли- и перфторалкильные вещества (PFAS). Результаты показали, что вредные вещества содержатся в 69% брендов, а чаще всего они встречались в трубочках из бумаги и бамбука.
Сами химикаты используются для изготовления различных повседневных товаров, однако они потенциально опасны и для природы, и для людей. Вещества разлагаются крайне медленно и могут накапливаться в окружающей среде. У людей PFAS вызывают проблемы со здоровьем, в том числе снижение веса новорожденных, заболевания щитовидной железы, повреждения печени, рак почек и другие онкологические патологии.
Как отметил участник исследования, доктор Тимо Гроффен, сами по себе небольшие количества PFAS не вредны для человека. При этом химикаты они могут увеличить химическую нагрузку на организм из уже присутствующих токсинов.