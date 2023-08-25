Россия вошла в десятку стран по количеству DDoS-атак

Россия заняла девятое место в мире по количеству зарегистрированных DDoS-атак.

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Так, во втором квартале текущего года на отечественную IT-инфраструктуру пришлось 2,3% таких атак от их общего числа во всем мире. Этот показатель оказался вдвое больше того, который был в первом квартале, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании "Гарда", занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности.

Увеличение числа случаев DDoS-атак в стране подтвердил и основатель Qrator Labs Александр Лямин. По его словам, за первые шесть месяцев их количество выросло на 40% за год.

При этом первое место в списке стран, пострадавших от хакеров, оказались США, на которые пришлось 33,5% от общего числа DDoS-атак. Второе место занял Китай (10%).

По словам руководителя направления "Расследование инцидентов информационной безопасности" FBK CyberSecurity Игоря Собецкого, большая часть таких нападений происходит с помощью ботнетов, в число которых входят компьютеры как малых и средних компаний, так и физлиц.

"В выходные дни эти компьютеры отключаются, так что мощность ботнетов резко падает. Соответственно, падает и интенсивность атак", - уточнил эксперт.