ФАС рассмотрит жалобы на введение платы за раздачу интернета со смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала рассматривать жалобы абонентов за введение платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Режим модема, который позволяет раздавать подключение к интернету на другие устройства, стал платным почти у всех крупных операторов. В частности, в апреле абоненты МТС стали получать сообщения о том, что теперь при включении этой функции у клиента активируется специальный пакет интернета. В Московской области он составляет 50 Гб при стоимости в 49 рублей, причем срок его действия ограничен одними сутками.

Изначально нововведение распространили на ряд архивных тарифов. Тогда в МТС заявили, что абоненты с ними смогут «более выгодно раздавать трафик». Однако постепенно мера затронула и на другие тарифы.

Схожая ситуация и у других операторов, в том числе «ВымпелКома («Билайн»), «МегаФона» и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, альтернатив для абонентов, которые хотят продолжать пользоваться раздачей интернета бесплатно, нет.