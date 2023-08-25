На Android-смартфонах появится встроенная поддержка ИИ

Компания MediaTek анонсировала выпуск процессора для смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) и генеративных моделей. Об этом сообщает издание Android Police.

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В фирме заявили, что будут интегрировать в новые процессоры поддержку языковой модели Llama 2 от Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Ожидается, что чип появится в смартфонах на базе Android, планшетах, устройствах умного дома, транспортных средствах.

Отмечается, что новая технология улучшит вычислительную мощность устройства. Также смартфон на базе процессоров MediaTek сможет обращаться к генеративным моделям без доступа в интернет. В компании отметили, что ожидают появления первых девайсов на базе новых процессоров к концу 2023 года.

Журналисты Android Police отметили, что подобная схема использования возможностей нейросетей предполагает более плавную работу девайса и лучшую конфиденциальность.

«Акцент на конфиденциальности — это необходимость в условиях современного генеративного ИИ, а обработка на устройстве с помощью специально оптимизированного оборудования — это шаг в правильном направлении», — подытожили специалисты медиа.