Минцифры хочет обязать разработчиков делать ПО для российских процессоров

Минцифры планирует ужесточить критерии включения софта в реестр отечественного ПО. В качестве нового требования рассматривается адаптация ПО под минимум две российские операционные системы (ОС) и один отечественный процессор из реестра Минпромторга. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ведомство уже сформировало проект поправок и намерено внести его в постановление, регулирующее процесс включения программ в реестр отечественного ПО. Документ уже направлен на повторное рассмотрение в профильные компании, поскольку первый раз он обсуждался в июле 2023 года.

В Минцифры, по данным «Ъ», рассчитывают утвердить новые нормы уже в 2023 году. Однако вступать в силу они начнут с 2024 года, поэтапно.

В Минпромторге отметили, что новые требования Минцифры в полной мере соответствуют стратегии развития российской микроэлектроники.