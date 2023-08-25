Создан речевой нейропротез на основе искусственного интеллекта

Международная команда ученых создала речевой нейропротез на основе искусственного интеллекта. Устройство позволяет разборчиво говорить пациентке с особой формой бокового амиотрофического склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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68-летняя женщина уже более десяти лет страдает от прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, которое поражает нейроны, отвечающие за движение, — бокового амиотрофического склероза (БАС). Расстройство приводит к физической слабости и параличу. Обычно БАС начинает проявляться на руках, ногах и пальцах, поскольку заболевание развивается из спинного мозга. Однако в случае этой женщины болезнь первоначально наступила в стволе головного мозга. Она все еще может передвигаться, самостоятельно одеваться и печатать пальцами, но неспособна использовать мышцы губ, языка, гортани и челюстей. Это делает невозможной речь.

Новая технология представляет собой четыре небольших датчика, имплантированных в мозг, а также современное программное обеспечение, которое расшифровывает активность мозга пациентки и преобразует его в текст, отображаемый на экране компьютера. Когда она представляет фонемы в мозге, нейросеть считывает ее мозговую активность и выводит необходимые фонемы (которых в английском языке 39) на экран.