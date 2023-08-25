В России резко снизился спрос на ноутбуки Apple

По итогу первого полугодия 2023 года Apple не вошла в топ-5 самых продаваемых брендов среди ноутбуков на российском рынке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ретейлеров.

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На середину лета самая большая доля рынка (22%) принадлежала бренду MSI. За ним расположилась Huawei с 13%. Топ-3 замыкает Asus с 9,7%. Далее расположились Lenovo и Acer с показателями 8% и 6,7% соответственно. На долю остальных брендов пришлось 40,6%.

Для сравнения: по итогу 2021 года лидером рынка была компания HP с долей 22,8%. Второе место занимала Asus с 19,1%, третье – Lenovo (16,7%), четвертое Acer (14,9%), а пятое Apple (8,2%). На долю остальных брендов приходилось 18,3%.

В РБК также привели данные о долях брендов на рынке смартфонов на конец первой половины 2023 года. Среди смартфонов лидирует Xiaomi (22,8%), Realme занимает второе место (13,9%), Samsung третье (12,4%), а у Tecno и Apple четвертое и пятое места соответственно с показателями 11,5% и 9,3%.