За взлом российской ОС Astra Linux начнут платить деньги

Компания «Астра» запустила программу по поиску уязвимостей в своей операционной системе. За обнаруженные уязвимости «белые» хакеры могут получить до 250 тыс рублей.

Отметим, что в России впервые стартует подобная программа для операционных систем. Ответственным за неё станет разработчик российской ОС Astra Linux — «Астра».

Гендиректор компании Илья Сивцев подчеркнул, что оплата будет производиться не просто за найденные ошибки, но и за реализацию недопустимых событий.

Оператором программы станет ИБ-компания BI.ZONE. Она будет предоставлять «белым» хакерам доступ к программе, приём и обработку отчётов.