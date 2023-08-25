VR-шлем Oculus Quest 2 распаковали на видео за месяц до выхода

В преддверии официального анонса нового VR-шлема Quest 3 от компании Oculus в Сети появилось видео, на котором демонстрируется распаковка устройства.

Видео было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter) и стало вирусным. В коробке с надписью «Quest 3» находятся сам шлем и пара контроллеров Touch Plus. Внешний вид устройств полностью соответствует тому, что было показано Oculus во время презентации в июне.

Этот инцидент указывает на то, что компания уже готова к началу поставок нового устройства. Недавно Quest 3 был зарегистрирован в базе Федеральной комиссии по связи (FCC) США, что является предпосылкой к началу продаж на территории страны.