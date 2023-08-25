Росатом определил пять перспективных площадок под строительство малых АЭС в Арктике

"Туда мы хотим поставить реакторные установки "Шельф", у которых один модуль на 10 МВт. [Строительство одной станции занимает] четыре года от момента получения лицензии. Как и со всеми объектами, ее [атомную станцию - прим. ТАСС] нужно спроектировать, потом получить разрешение Ростехнадзора, так как это наземная станция. После этого - четыре года, потому что это суровые места. Где-то в более мягких [природных условиях]смогли бы и года за три построить", - пояснил собеседник агентства.