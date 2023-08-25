Индийский луноход начал исследовать поверхность Луны

Луноход Pragyan («Прагъян», мудрость), доставленный на Луну индийской автоматической станцией «Чандраян-3», приступил к исследованиям 24 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

© © pxhere.com

Как писала «Парламентская газета», 23 августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно опустился на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной, осуществившей мягкую посадку на Луну, после США, СССР и Китая.

Лунный ровер «Прагъян» оснащен различным исследовательским оборудованием, проведет проводить химический анализ поверхности Луны. Луноход весит 26 килограммов, его миссия продлится один лунный день (14 земных суток).