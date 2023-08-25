Индийский луноход начал исследовать поверхность Луны
Луноход Pragyan («Прагъян», мудрость), доставленный на Луну индийской автоматической станцией «Чандраян-3», приступил к исследованиям 24 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).
Как писала «Парламентская газета», 23 августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно опустился на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной, осуществившей мягкую посадку на Луну, после США, СССР и Китая.
Лунный ровер «Прагъян» оснащен различным исследовательским оборудованием, проведет проводить химический анализ поверхности Луны. Луноход весит 26 килограммов, его миссия продлится один лунный день (14 земных суток).
Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну. Он назвал это событие большим шагом в освоении космического пространства и свидетельством впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере.