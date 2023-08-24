В России создали рамку безопасности, которая «видит» углепластик

Российские инженеры разработали уникальное оборудование для досмотра, способное обнаруживать не только металлическое, холодное и огнестрельное оружие, но и изделия, сделанные из углепластика, который часто используется для скрытого оружия. Это новшество представлено компанией «Диагностика-М».

Инновационная система арочного типа позволяет точно определять опасные и запрещённые предметы, сделанные из разнообразных материалов, включая углепластик. Этот материал используется для создания скрытого оружия, и его характеристики схожи с традиционными металлическими орудиями, но его обычно сложно обнаружить стандартными металлодетекторами.

Эта система, названная ВИДЕКТ-СМ-21, использует умные алгоритмы анализа, которые позволяют отличать опасные предметы от безопасных. Это значительно ускоряет и улучшает процесс досмотра. Кроме того, она учитывает направление движения, что делает контрольные пункты более эффективными и гибкими. Например, она может быть настроена на обнаружение оружия при входе и предметов из драгоценных металлов при выходе, что особенно полезно на предприятиях и в других охраняемых зонах.