Ученые заявили об угрозе исчезновения императорских пингвинов

Исследователи проанализировали спутниковые снимки Антарктиды. На них видно, что площадь льдов сократилась. Из-за этого в четырех из пяти крупных колоний пингвинов нет потомства. Размножаться они могут только на льду, суша для этих целей им не подходит. Ученые прогнозируют сокращение популяции птиц почти на 90% к концу этого столетия.

Вымирание грозит и африканским пингвинам. Эксперты полагают, что, если срочно не предпринять мер по спасению, то они могут исчезнуть уже к 2035 году. Численность африканских пингвинов резко сократилась за 100 лет. Если в начале ХХ века было несколько миллионов гнездящихся пар, то сейчас их не больше 11 тысяч. Пингвины страдают из-за чрезмерного вылова рыбы и изменений окружающей среды.