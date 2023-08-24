В горах Гарц в Германии сфотографировали обнаженного человека-волка

Bild: туристам удалось сфотографировать человека-волка в горах Гарц в Германии
В горах Гарц в Германии в объектив попал отшельник, которого местные называют человеком-волком. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, об отшельнике, который живет в лесах возле Бланкенбурга, пишут уже много лет. Местные жители сообщали, что видели там примитивные жилища и вырытые ямы для костра.
Двое жителей Хальберштадта приехали посмотреть на местную пещеру и увидели обнаженного мужчину, которому на вид было около 40 лет. Одна из очевидцев рассказала, что отшельник заметил ее и непрерывно смотрел около десяти минут.
«Когда мы дошли до пещер, то увидели перед собой человека-волка. Он стоял над одной из пещер, держа в руках длинную палку, которая была похожа на копье», — рассказала женщина.
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