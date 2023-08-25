Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев

"С сентября 2018 года по май 2022 года компания SpaceX подвергала дискриминации беженцев и лиц, ищущих убежища, в процессе их найма на работу. Из-за своего статуса у них практически не было шансов быть рассмотренными в качестве кандидатов на работу или быть устроенными в SpaceX", - говорится в иске ведомства.

Согласно документу, Маск и другие должностные лица компании утверждали, что могут нанимать на работу исключительно граждан США или держателей грин-карт, то есть лиц, имеющих право на постоянное жительство в стране.

Теперь власти США добиваются компенсации для людей, которым было отказано в приеме на работу из-за их статуса, наложения штрафов на компанию, а также внесения изменений в политику найма персонала SpaceX.

В иске отмечается, что SpaceX нарушила Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года. Согласно ему, работодатели не могут подвергать дискриминации беженцев и искателей убежища при приеме на работу, за исключением случаев, когда того требует особое нормативное положение, распоряжение правительства или государственный контракт. В случае с SpaceX "ни один закон, приказ или контракт не требовали от компании дискриминировать лиц, ищущих убежища, и беженцев", поясняется в документе.