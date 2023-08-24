Браузер Microsoft Edge начал помечать установочник Google Chrome как «вредоносный файл»

Пользователи браузера Microsoft Edge на Windows 10 и Windows 11 столкнулись с неожиданной проблемой: при попытке скачать установочный файл Google Chrome, он помечается как потенциально вредоносный.

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Встроенная система безопасности Edge предлагает удалить файл ChromeSetup.exe и попробовать использовать Edge, подталкивая пользователей к этому с помощью множества всплывающих сообщений.

По данным ресурса Windows Latest, браузер Microsoft Edge версии 116 ошибочно помечает файл ChromeSetup.exe как вредоносный. Эта проблема обнаружена не у всех пользователей. В тестах ошибку удалось воспроизвести только на одной из пяти установок Microsoft Edge 116.

Windows Latest

При попытке доступа к Chrome через Edge с использованием поисковой системы Bing пользователи также сталкиваются с рядом предупреждений, отговаривающих их от загрузки Chrome.