Стив Джобс застал разработку гарнитуры Apple Reality Pro
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) одобрило патент Apple на шлем дополненной реальности, датированный 2007 годом. Об этом сообщает портал Patently Apple.
В чертежах и описании фигурирует устройство, которое внешне и функционально напоминает AR-гарнитуру Apple Reality Pro, представленную летом 2023 года. В документах не встречается термин «дополненная реальность», но при этом описывается эффект наложения графического интерфейса поверх реальной картинки. В патенте данное явление называется «эффектом кинотеатра».
Также, согласно описанию, устройство должно было отслеживать движения головы и рук. Для переключения режимов работы использовалась бы кнопка, похожая на Digital Crown, которая именно для того и служит в Reality Pro.
Патент на данное устройство был подан в 2007 году, когда Стив Джобс представил первый iPhone. Фактически данный документ подтверждает, что основатель Apple застал начало разработки самого инновационного продукта компании, который публике был представлен лишь 16 лет спустя.