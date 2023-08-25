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Стив Джобс застал разработку гарнитуры Apple Reality Pro

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) одобрило патент Apple на шлем дополненной реальности, датированный 2007 годом. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Стив Джобс застал разработку гарнитуры Apple Reality Pro
© Газета.ru

В чертежах и описании фигурирует устройство, которое внешне и функционально напоминает AR-гарнитуру Apple Reality Pro, представленную летом 2023 года. В документах не встречается термин «дополненная реальность», но при этом описывается эффект наложения графического интерфейса поверх реальной картинки. В патенте данное явление называется «эффектом кинотеатра».

Также, согласно описанию, устройство должно было отслеживать движения головы и рук. Для переключения режимов работы использовалась бы кнопка, похожая на Digital Crown, которая именно для того и служит в Reality Pro.

Патент на данное устройство был подан в 2007 году, когда Стив Джобс представил первый iPhone. Фактически данный документ подтверждает, что основатель Apple застал начало разработки самого инновационного продукта компании, который публике был представлен лишь 16 лет спустя.

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