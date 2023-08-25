Появились фото кабеля USB4 для iPhone 15 Pro
Следующее поколение смартфонов Apple, а именно iPhone 15, впервые в истории получат разъём USB-C.
iPhone 15 Pro
В сети начали появляться фотографии кабеля Thunderbolt, который, как утверждается, Apple собирается использовать для своих новых топовых моделей. Этот кабель обладает поддержкой стандартов USB4 Gen2 и Thunderbolt, способен передавать до 150 Вт энергии и обеспечивает передачу данных со скоростью до 20 ГБит/с.
На фотографиях видно, что кабель имеет довольно крупный диаметр, а его длина, как сообщается, составляет 70 см. Возможность использования стандартов USB4 и Thunderbolt может позволить Apple расширить функциональные возможности новых iPhone, предоставив им функции, недоступные на предыдущих поколениях смартфонов. Кабели для iPhone 15 Pro получат тканевую оплётку под цвет корпуса смартфона.
iPhone 15
У базовых iPhone 15 разъём Type-C будет поддерживать только стандарт USB 2.0 со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Новые коннекторы станут толще и будут способны выдерживать более сильный ток. Впрочем, точную мощность зарядки iPhone 15 он не назвал.