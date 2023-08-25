Появились фото кабеля USB4 для iPhone 15 Pro

Следующее поколение смартфонов Apple, а именно iPhone 15, впервые в истории получат разъём USB-C.

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iPhone 15 Pro

В сети начали появляться фотографии кабеля Thunderbolt, который, как утверждается, Apple собирается использовать для своих новых топовых моделей. Этот кабель обладает поддержкой стандартов USB4 Gen2 и Thunderbolt, способен передавать до 150 Вт энергии и обеспечивает передачу данных со скоростью до 20 ГБит/с.

На фотографиях видно, что кабель имеет довольно крупный диаметр, а его длина, как сообщается, составляет 70 см. Возможность использования стандартов USB4 и Thunderbolt может позволить Apple расширить функциональные возможности новых iPhone, предоставив им функции, недоступные на предыдущих поколениях смартфонов. Кабели для iPhone 15 Pro получат тканевую оплётку под цвет корпуса смартфона.

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iPhone 15