Археологи сообщили о зловещих находках под пирамидой майя

В Мексике Национальный институт антропологии и истории (INAH) представил результаты исследования находок, сделанных в храме майя на территории памятника Мораль-Реформа в штате Табаско. Исследование подтвердило первоначальные предположения о том, что в этой пирамиде совершались жертвоприношения.

Как сообщает INAH, четыре месяца назад во время спасательных археологических работ у основания храма-пирамиды майя, у ее южной лестницы, были обнаружены пять человеческих захоронений. Предварительное исследование показало, что останки принадлежали молодым мужчинам, имевшим различные стоматологические патологии. Захоронения датированы поздним классическим периодом (600-900 гг. н.э.).

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И вот теперь лабораторный анализ, проведенный с привлечением антропологов и судмедэкспертов, показал, что как минимум два человека из пяти найденных были обезглавлены и принесены в жертву. Это открытие подтверждает давнюю теорию о том, что майя практиковали человеческие жертвоприношения, для чего использовались пирамиды.

Кстати, в ходе дальнейших раскопок были найдены и другие захоронения. В настоящий момент раскопано уже 13 могил, обнаруженных у подножия этого храма. Останкам еще предстоит пройти анализ, но уже предварительный осмотр указал на следы возможного обезглавливания. Отметим, что черепа были найдены на глубине до 12 метров под южной лестницей пирамиды.

Проведенный на данный момент морфологический анализ пяти черепов позволил подтвердить, что все они принадлежали мужчинам. Двоим из них на момент смерти было от 17 до 25 лет, еще двоим - от 33 до 45 лет. Еще один из этих несчастных умер в возрасте 25-35 лет. Возраст, к слову, оценивался по степени износа зубов.

Интересно и то, что у всех пяти человек черепа были искусственно деформированы. Считается, что у народов Мезоамерики это было признаком высокого социального статуса. Только на двух черепах обнаружены горизонтальные порезы. Они свидетельствуют о том, что этих людей обезглавили при помощи острого предмета. Однако ученые не знают, была ли эта травма причиной их смерти. Возможно, их обезглавили уже после кончины.