Стало известно о тайном оружии Китая в «войне чипов» с США

Журналисты Reuters узнали о тайном оружии Китая в так называемой войне чипов с США . Пекин возродил программу, ранее известную под названием «Тысяча талантов» (TTP), в рамках которой переманивает высококвалифицированных специалистов, прошедших профессиональную подготовку за рубежом.

Программу закрыли в 2018 году, однако «незаметно» воссоздали в 2019-м с новым названием и форматом. В рамках кампании Qiming, или «Просвещение», власти Китая привлекают в страну сотрудников из научных и высокотехнологичных областей, включая производство полупроводников. Обновленная программа подразумевает ряд льгот для сотрудников, включая субсидии на покупку жилья и бонусы за подписание контракта в размере 3-5 миллионов юаней, или 420-700 тысяч долларов. Параллельно с Qiming аналогичную кампанию по набору персонала в Китае развернули сами производители чипов.