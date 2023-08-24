Создана новая технология производства вакцин

Ученые из Института Гриффита (Австралия) создали новую технологию производства вакцин. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Vaccines.

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В эксперименте авторы разработали синтетический препарат против бактерии Streptococcus A. Специалисты перепрограммировали клетки Escherichia coli (кишечной палочки, не содержащей токсических веществ) таким образом, что они сформировали собой биополимерные частицы. Затем их покрыли антигенами стрептококка А. Предварительные тесты на мышах показали эффективность и безопасность препарата.

Кроме того, cам процесс производства экономически выгоден, а полученные синтетические прививки стабильны при температуре окружающей среды, что значительно облегчает хранение запасов и их распространение. Пока что новый способ вакцинации находится на ранней стадии разработки. В будущем планируется увеличить качество вакцин и начать их клинические испытания на людях.