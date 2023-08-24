В пещере Малайзии нашли наскальное изображение древней войны

Международная команда исследователей во главе с сотрудниками Университета Гриффита и музея Саравака при обследовании пещеры Гуа Сирех обнаружила уникальные наскальные рисунки. Их особенность заключается в том, что художники запечатлели сцены жестокого военного конфликта.

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Об открытии сообщает Arkeonews, а полностью исследование можно найти в журнале PLoS ONE. Свою статью исследователи опубликовали под названием "Наскальные рисунки и пограничный конфликт в Юго-Восточной Азии: данные прямого радиоуглеродного анализа крупных человеческих фигур в Гуа Сирех, Саравак".

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Известняковая пещера Гуа Сирех находится в западном Сараваке, примерно в 55 км к юго-востоку от столицы этого штата, города Кучинга. Сейчас этот район находится под управлением бидаю, местных коренных народов. Это важный факт, поскольку, по мнению ученых, на наскальных рисунках изображены сцены вооруженного сопротивления коренных жителей вторжению других народов в 1600-х и 1800-х годах нашей эры.

Датировать изображения помог радиоуглеродный анализ, причем для наскальных рисунков Малайзии подобный метод удалось применить впервые. По словам одного из руководителей исследования доктора Джиллиан Хантли, изображения были нарисованы углем. Именно это и позволило датировать их радиоуглеродным методом.

"Мы изучали изотопы распада углерода, а это означало, что материал должен был содержать углерод, - говорит Хантли. - Наш анализ показал, что использовался древесный уголь из разных видов бамбука. Поскольку изображения были нарисованы на известняке, они удивительно хорошо сохранились".

Угольные рисунки в этом регионе создавались на протяжении тысячелетий, но в данном случае изображения запечатлели сцены кровопролитного конфликта, который начался несколько веков назад. Рисунки помогут ученым лучше понять историю колонизации региона и применения насилия к коренным народам.

Еще один руководитель исследования, профессор Пол Такон отметил, что ранее на северо-западе Борнео (малазийские штаты Сабах и Саравак) были найдены наскальные рисунки людей, животных и кораблей, но преобладающими были абстрактные геометрические фигуры.

"А в Гуа Сирех люди изображены в головных уборах, некоторые из них вооружены щитами, ножами и копьями. Они изображены в сценах, демонстрирующих такие действия, как охота, разделка мяса, рыбалка, бои и танцы, - перечисляет Пол Такон. - У нас были только косвенные подсказки об их возрасте, до последнего времени мы действительно не знали, сколько им лет. Поэтому было трудно интерпретировать, что эти рисунки могут означать".

Из бесед с местным населением ученые также узнали, что пещера Гуа Сирех использовалась в качестве убежища во время территориального конфликта в начале 1800-х годов, когда "очень суровый малайский вождь потребовал от местных племен отдать ему своих детей". Согласно легендам, они отказались это сделать и спрятались в пещере. Там им удалось отразить натиск отряда из 300 вооруженных людей, пытавшихся проникнуть в пещеру.