Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану

Индийская автоматическая экспедиция "Чандраян-3" и ее посадочный модуль и луноход продолжают штатную работу по графику. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Миссия Чандраян-3: Все мероприятия идут по графику. Все системы в норме", - говорится в сообщении.

ISRO отмечает, что операции с участием лунохода начались. Ранее ISRO сообщила, что луноход "Прагьян", прибывший 23 августа на спутник Земли на борту посадочного модуля станции "Чандраян-3", совершил в четверг первую поездку по Луне.

Самоходный 26-килограммовый аппарат будет изучать поверхность Луны с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц, чтобы определить элементный состав лунного грунта и горных пород вокруг места приземления на Луну. Он также оборудован лазерным спектроскопом, который позволит определить химический состав и минералогический состав лунной поверхности.