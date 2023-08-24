Впервые в межзвездном пространстве обнаружена "земная" углекислота

Международная и междисциплинарная группа астрофизиков, астрономов и химиков представила первые свидетельства присутствия углекислоты в межзвездном пространстве. Тем самым обнаружен очередной строительный блок жизни.

© Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Авторский коллектив отмечает, что открытие может иметь очень важное значение для дальнейших исследований происхождения жизни.

Видео дня

Дело в том, что в рамках предыдущих исследований в межзвездном пространстве также впервые было установлено наличие уксусной и муравьиной кислоты. Обе они являются простыми карбоновыми кислотами и считаются необходимыми строительными блоками жизни. Третьим "кирпичиком" является углекислота. Теперь и она впервые обнаружена в межзвездном пространстве. Это означает, что все три строительных блока жизни могут сосуществовать одновременно даже в самых отдаленных районах космоса.

Это дает новые доводы в пользу теории о том, что жизнь могла быть доставлена на Землю кометами, астероидами или метеоритами. Хотя более популярна теория о том, что жизнь зародилась уже на самой Земле, где просто совпали необходимые для этого условия. Добавим, что свое открытие ученые совершили, изучая молекулярное облако G+0,693-0,027, расположенное недалеко от центра Млечного Пути. В его составе и были обнаружены свидетельства присутствия углекислоты.

Известно, что углекислота в огромных объемах образуется на Земле. Она несет ответственность за повышение кислотности океанов в далеком прошлом, которое произошло в результате увеличения количества углекислого газа в земной атмосфере. Ранее углекислоту находили на нескольких спутниках Юпитера, на кометах, а также на Меркурии и Марсе. Но в межзвездном пространстве она обнаружена впервые.