Хакеры взломали популярный сервис для изучения английского языка

Впервые информация о пользователях DuoLingo появилась в даркнете еще в январе 2023 года. Она была размещена на старой версии форума Breached и продавалась за $1,5 тыс. (примерно 142 тыс. руб. по курсу на 24 августа 2023 года). Позже хакерский ресурс был закрыт, и архив пропал из доступа. Однако 21 августа 2023 года база данных снова появилась в продаже. Ее выложили на обновленном форуме Breached за всего $2,13 (примерно 200 руб.).