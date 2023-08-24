Хакеры взломали популярный сервис для изучения английского языка

Bleeping Computer: хакеры слили данные 2,6 млн пользователей DuoLingo
База данных 2,6 млн пользователей сервиса по изучению английского языка DuoLingo снова появилась в продаже на хакерском форуме Breached. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
Впервые информация о пользователях DuoLingo появилась в даркнете еще в январе 2023 года. Она была размещена на старой версии форума Breached и продавалась за $1,5 тыс. (примерно 142 тыс. руб. по курсу на 24 августа 2023 года). Позже хакерский ресурс был закрыт, и архив пропал из доступа. Однако 21 августа 2023 года база данных снова появилась в продаже. Ее выложили на обновленном форуме Breached за всего $2,13 (примерно 200 руб.).
Архив содержит настоящие имена, юзернеймы пользователей, а также адреса их электронной почты. В Bleeping Computer считают, что утекшая информация может использоваться в атаках на пользователей DuoLingo с применением социальной инженерии.
На момент публикации новости DuoLingo не прокомментировала инцидент.