В Британии пройдет первый саммит, посвященный угрозам в сфере ИИ

"Международное сотрудничество - краеугольный камень нашего подхода к регулированию ИИ и мы хотим, чтобы по итогам этого саммита ведущие страны и эксперты достигли соглашения по поводу совместного подхода к обеспечению нашей безопасности", - заявил Сунак.

В июне, когда впервые было объявлено о плане созвать такую встречу, в канцелярии премьера сообщали, что вопрос о том, лидерам каких стран будут направлены приглашения на саммит, пока рассматривается. Представитель премьера заявил тогда, что речь идет о встрече глав "государств - единомышленников", но не стал исключать возможность того, что в ней примут участие представители КНР. Как писала газета The Daily Telegraph, британский кабмин рассчитывает создать в Лондоне штаб-квартиру первого международного регулятора сферы ИИ, который будет сформирован по образцу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).