США хотят продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем

В Госдепартаменте США сообщили о поисках возможности пролонгировать на шесть месяцев действующее несколько десятилетий соглашение между США и Китаем о научном и технологическом сотрудничестве (STA), передает NBC News.

В течение этого времени стороны смогут заняться разработкой новых условий сотрудничества.

Подписи на соответствующем документе бывшие лидеры двух стран Дэн Сяопин и Джимми Картер поставили в 1979 году.

Соглашение продлевали каждые пять лет. В воскресенье, 27 августа, истечет срок действия документа.

В Госдепартаменте отметили, что благодаря данному краткосрочному шестимесячному продлению соглашения можно будет «сохранить его в силе», пока страна ищет возможности провести переговоры по внесению поправок в STA и ужесточению его условий.