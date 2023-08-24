США хотят продлить соглашение о научном сотрудничестве с Китаем
В Госдепартаменте США сообщили о поисках возможности пролонгировать на шесть месяцев действующее несколько десятилетий соглашение между США и Китаем о научном и технологическом сотрудничестве (STA), передает NBC News.
В течение этого времени стороны смогут заняться разработкой новых условий сотрудничества.
Подписи на соответствующем документе бывшие лидеры двух стран Дэн Сяопин и Джимми Картер поставили в 1979 году.
Соглашение продлевали каждые пять лет. В воскресенье, 27 августа, истечет срок действия документа.
В Госдепартаменте отметили, что благодаря данному краткосрочному шестимесячному продлению соглашения можно будет «сохранить его в силе», пока страна ищет возможности провести переговоры по внесению поправок в STA и ужесточению его условий.
Там добавили, что это не обязывает США к продлению его на более долгий срок.