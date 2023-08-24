На Android-смартфонах упростят перенос номера eSIM

Компания Google предложит пользователям Android-смартфонов функцию быстрого переноса номера телефона. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Журналисты медиа изучили код новой версии Android, в которой обнаружили функцию упрощенного переноса тарифа eSIM с одного смартфона на другой. Согласно раскрытым изображениям, пользователям предложат отсканировать появившийся на экране устройства при настройке нового гаджета QR-код. В этом случае номер eSIM будет откреплен от старого телефона и закреплен на новом.

Авторы портала напомнили, что в iOS есть подобная функция переноса тарифа eSIM, но она работает через Bluetooth.

«В Android, похоже, будут использовать другой подход», — заметили журналисты.

По их словам, сейчас процесс переноса тарифа eSIM нельзя назвать простым: при активации нового устройства пользователям нужно обращаться к оператору связи.

В материале говорится, что новая функция будет способствовать популяризации eSIM на Android-смартфонах. Журналисты предположили, что в будущем пользователи телефонов смогут полностью отказаться от физических сим-карт.