Обнаружено 8 новых загадочных источников рентгеновского излучения

Астрономы Тайваня провели рентгеновские наблюдения галактики NGC 1559 с помощью космического корабля НАСА Chandra. Было обнаружено восемь новых сверхъярких источников рентгеновского излучения. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

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Сверхъяркие источники рентгеновского излучения — это точечные источники излучения, которые настолько яркие в рентгеновском диапазоне, что испускают больше энергии, чем испускает один миллион Солнц на всех длинах волн. Они менее яркие, чем активные ядра галактик, но более стабильны, чем любой другой известный высокоэнергетический процесс. Точная природа этих источников остается загадкой.

NGC 1559 представляет собой спиральную галактику с перемычкой в созвездии Сетка, расположенную на расстоянии около 41 миллиона световых лет. Несмотря на фрагментированную морфологию, спиральные рукава NGC 1559 относительно массивны и имеют высокую скорость звездообразования. Галактика также известна тем, что за последние 40 лет в ней произошло как минимум четыре сверхновых.