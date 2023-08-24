Эксперты нашли почти две тысячи сайтов для кражи аккаунтов в Telegram

В компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) выяснили, что за семь месяцев 2023 года мошенники создали 1 893 сайта для кражи учетных записей в Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Также компания нашла 171 фишинговую страницу для кражи аккаунтов в WhatsApp (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наиболее активны киберпреступники были летом. В июне и июле было выявлено 369 и 589 фишинговых сайтов.

Чаще всего киберпреступники использовали для кражи аккаунтов сайты, маскирующиеся под детские творческие конкурсы и розыгрыши путевок в летние лагеря. Пользователям отправляли сообщение с просьбой поддержать ребенка на конкурсе рисунков. Такие сообщения содержали ссылки, перейдя по которым нужно было заполнить форму для авторизации через Telegram. Если пользователь вводил информацию в этой форме, мошенники получали его учетные данные.