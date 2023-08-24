Бюджетный iPhone подешевел в России на 15%

Стоимость бюджетного смартфона iPhone SE второго поколения опустилась ниже 34 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Отмечается, что на момент начала продаж за iPhone SE (2020) просили в России от 40 тыс. руб. Таким образом, смартфон подешевел за эти годы на 15%.

Бюджетный iPhone SE второго поколения получил флагманское для того времени «железо» в корпусе iPhone 8 со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Устройство оснащается 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Смартфон имеет одну основную камеру с разрешением 12 Мп, беспроводную зарядку и стеклянный корпус, защищенный от воды и пыли по стандарту IP68.

За производительность iPhone SE (2020) отвечает чип Apple A13 Bionic, который также устанавливался в смартфоны линейки iPhone 11 и планшет iPad 10.2 (2021).

iPhone SE — один из самых компактных смартфонов компании. Для тех, кто хочет более производительный смартфон Apple в современном дизайне, рекомендуют присмотреться к iPhone 13 mini. Однако стоимость этого смартфона с 5,4-дюймовым экраном начинается от 62 тыс. руб.