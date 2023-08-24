Собаки оказались более чувствительными к женскому голосу

Ученые исследовали с помощью фМРТ, как мозг собак реагирует на человеческую речь. Они обнаружили, что собаки демонстрируют большую чувствительность к речи, которая обращена к ним или к младенцам, а особенно чувствителен их мозг оказывается к голосу женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

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Ранее исследователи уже провели фМРТ-исследование на дрессированных собаках и обнаружили, что мозг собак и младенцев проявляет сходство в обработке речи с преувеличенной просодией. Просодия — это набор особенностей нашей речи, таких как темп, ритм, интонация, произношение и так далее. Общение с кем-либо, кто имеет ограниченные возможности понимания языка, требует использования особого речевого стиля с преувеличенной просодией, то есть когда мы говорим с очень яркими изменениями в интонации, ритме и темпе речи. Например, мы можем говорить очень громко или очень тихо, очень быстро или очень медленно. Также мы можем акцентировать некоторые слова или фразы, чтобы они звучали особенно выразительно. Такая речь, направленная на младенцев, играет важную роль в их развитии. Исследователи задались вопросом, чувствителен ли мозг собак к такому стилю речи.

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Ученые измерили активность мозга собак с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Собаки, находящиеся в сознании, слушали речь, обращенную к собакам, младенцам и взрослым, записанную от 12 женщин и 12 мужчин в ходе реальных взаимодействий.

Исследование показало, что слуховые области мозга собак больше реагировали на речь, обращенную к собакам и младенцам, чем на речь, обращенную к взрослым. Это первое свидетельство того, что мозг собаки настроен на речь, обращенную конкретно к ним. Также ученые выяснили, что речевая чувствительность мозга собак была более выражена, когда говорящими были женщины, и на нее влияли высота голоса и его вариации. Это указывает на то, что особенности нашей речи имеют значение при обращении к собакам, и что их мозг особенно чувствителен к преувеличенной просодии, типичной для женского голоса.